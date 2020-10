Zas publica a listaxe de beneficiarios de axudas a autónomos e microempresas

O Concello de Zas fixo pública a listaxe provisional da primeira liña de axudas dirixidas a autónomos e microempresas dirixidas a minimizar o impacto económico provocado polo Covid-19 entre o tecido empresarial local. Pode consultarse a través da seguinte ligazón: https://sede.concellodezas.org/opencms/export/sites/zas/recursos/downloads/Tablon/20201029_ANUNCIO-PROPOSTA-PROVISIONAL-AXUDAS-COVID-19.pdf.

En total recibíron 112 peticións. Aqueles solicitantes que non achegaran a totalidade da documentación requerida dispoñen de dez días hábiles para subsanala ou para presentar as alegacións que estimen oportunas. Unha vez aprobada a lista definitiva, o Concello de Zas outorgará de forma directa 1.000 euros a aqueles solicitantes que cumplan con todos os requisitos establecidos nas bases.

A través desta primeira liña de axudas, o goberno encabezado por Manuel Muíño pretende minimizar o impacto do Covid-19. Así os destinatarios destas axudas son aqueles autónomos/as e microempresas ubicadas no Concello de Zas que se viron obrigados/as a pechar e cesar a súa actividade tras a declaración do estado de alarma do mes de marzo ou que tendo que obrigatoriamente estar abertos tiveran unha caída dos seus ingresos superior ao 75%.

Esta primeira liña de axudas financiase integramente con fondos municipais, sendo o único concello das comarcas de Soneira e Fisterra en conceder axudas económicas directas para os autónomos e microempresas.

Por outra banda, o Concello de Zas recibirá un total de 89.009,81€ do fondo de financiamento para a reactivación económica e social da provincia da Coruña (PEL-Reactiva) impulsado pola Deputación da Coruña que, xunto coa achega municipal para este programa de 22.252,46€, fai un total de 111.262,27 euros.

Esta nova axuda, cuxas bases se publicaran na vindeira semana, ten como obxectivo continuar co camiño iniciado polo goberno municipal de Zas coa primeira liña municipal de axudas dirixidas a autónomos e microempresas afectadas polo Covid-19, dotada con 150.000 euros.