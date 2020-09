Cambados xa recibiu o convenio asinado pola Xunta para a construcción do novo comedor do CEIP Santomé

O Concello de Cambados recibiu esta mañán o documento do convenio asinado polo novo conselleiro, Román Rodríguez, os traballos contarán un orzamento de 120.000 euros dos que se farán cargo ao 50% cada administración.

A Consellería de Cultura, Educación e Universidade acaba de achégarlle hoxe ao Concello de Cambados o convenio xa asinado polo novo conselleiro, Román Rodríguez e asinado e remitido de volta polo Concello de Cambados para a construcción do novo comedor do CEIP Santomé. Segundo o establecido no convenio, o Concello de Cambados achegará 60.000 euros e deberá conceder as autorizacións precisas para realizar os traballos, así como proporcionar as subministracións básicas necesarias (abastecemento de auga, saneamento e electricidade) para a prestación do servizo de comedor. A obra consistirá na reorganización interior dunha parte do centro, para dotalo dun comedor e dunha aula de atención educativa. A intervención terá lugar nunha zona na que, actualmente, se atopa unha vivenda que non ten uso, e no entorno dos aseos xerais. Tamén se ampliará o espazo ocupando parte do patio cuberto existente.

O novo espazo contará con case 210 metros cadrados para o comedor e a aula de atención educativa. disporánse, así mesmo, aseos accesibles para persoas con discapacidade e reservaráse un espazo para a ANPA do centro.