Dous condutores á fuga en Vilagarcía tras verse implicados en sendos accidentes

A Policía Local de Vilagarcía inmobilizou nas últimas horas dous turismos cuxos condutores se deron á fuga tras verse implicados en sendos accidentes de tráfico, causando danos materiais en ambos casos. No primeiro incidente, rexistrado onte tarde na Avenida Rosalía de Castro, non se puido identificar ao condutor, ao contrario que no accidente sufrido de madrugada no camiño dos Borrizos, en Cornazo, onde pese a ter fuxido e abandonado o vehículos, a identificación foi posible ao telo detectado previamente a Garda Civil, da que fuxía.

O suceso máis chamativo foi este último, o producido en Cornazo sobre a unha e media da madrugada. A Garda Civil dera aviso á Policía dun vehículo fuxido, localizándose minutos despois o Peugeot 306 negro en cuestión abandonado tras empotrarse contra o muro dunha vivenda á altura do número 9 do Camiño dos Borrizos. O condutor tamén se dera á fuga polo que, aínda que non puido ser identificado in situ, si que se puido tramitar a correspondente denuncia contra el por delito contra a seguridade vial ao telo recoñecido previamente os axentes da benemérita dos que escapara. A maiores, a Policía Local inmobilizou o vehículo que carecía de seguro.

O accidente da Avenida Rosalía de Castro produciuse ás 16.45 horas no cruce coa Rúa A Xalda, onde un turismo colisionou contra o semáforo abandonando o lugar dos feitos. Grazas a testemuñas, tívose coñecemento do modelo e matrícula do coche que, horas máis tarde foi localizado estacionado noutra zona do municipio.

Tamén onte se cursou denuncia por un delito contra a seguridade vial contra un condutor que quintuplicaba a taxa legal de alcoholemia. O infractor transitaba pola céntrica rúa Santa Eulalia mostrando claros síntomas de embriaguez, posto que circulaba a bandazos representando un claro perigo para o tráfico e os viandantes. O condutor que circulaba detrás del foi quen conseguiu detelo e avisou á Policía Local. A proba de alcoholemia practicada in situ arroxou unha taxa de 1.20, atopándose o límite máximo permitido en 0,25.

CONSECUENCIAS DE ALEX. A chuvia e o vento rexistrados esta madrugada, e orixinados pola borrasca Álex, propiciaron tres saídas do Servizo Municipal de Emerxencias e Protección Civil. Dúas delas referíronse á caída de árbores sobre a calzada, unha na Rúa Moreira e Casal e outra na estrada N 640. En ámbolos dous casos procedeuse á retirada das ramas e á limpeza da vía. A terceira intervención debeuse ao desprendemento de tellas nun edificio da Rúa Alcalde Rey Daviña. Os efectivos municipais retiraron as tellas soltas da cuberta e procederon a valar unha zona de seguridade como medida preventiva.