Gonzalo Durán apela á responsabilidade dos mozos

Pontevedra-O Salnés foi durante as últimas 24 horas, a área sanitaria que rexistrou un maior crecemento dos casos activos de covid-19. Concretamente, son 35 máis que no día de onte, o que supón un 15% do conxunto dos novos casos activos na Comunidade. Esta segunda vaga epidémica estase caracterizando por un perfil dos contaxiados, moito máis novos que durante os meses máis duros da pandemia. Isto explica a moita menor incidencia hospitalaria, pero non obstante, os nosos maiores seguen estando en risco.

Disto dou boa conta onte, o alcalde de Vilanova de Arousa, Gonzalo Durán, que tras rexistrar tres positivos nas últimas 48 horas na vila, apelou á responsabilidade dos mozos con dureza. E é que “todos los casos que hubo en Vilanova son de gente menor de 40 años”, como explicou o rexedor popular, por iso demandou á mocidade que extreme os coidados, tanto dentro como fóra do domicilio, co fin de coidar ás persoas de risco. “Cuidar la interacción con los ancianos, no se puede ir a visitar a los abuelos y quitar la mascarilla al llegar a casa. Ellos pueden no salir y extremar los cuidados, pero después podéis llegar vosotros a la hora de cenar y los contagiáis”, dixo Durán.

A situación é propicia, pois unha vez rematado o verán e reducido o número de visitantes, “va a ser el comportamiento individual de cada uno el que va a marcar la diferencia” dixo Durán, que rematou exhortando á responsabilidade dos mozos: “Pensad en vuestras familias, no queremos vernos en el tanatorio”.

SANXENXO. A situación empeora en Sanxenxo, alí a día de hoxe hai 32 casos activos de coronavirus, segundo informou o Concello tras a participación da concelleira de Cultura, Paz Lago, na videoconferencia con Sanidade na que se deu conta dos casos de covid no municipio. Na reunión, o conselleiro de Sanidade comunicou que será mañá, no encontro do comité de expertos, cando se decidan as medidas a tomar e será, se hai cambios, cando se trasladen aos concellos.

O goberno local reitera a súa petición tanto a veciños como a visitantes e aos sectores do comercio e hostalaría que extremen as medidas de seguridade e non baixen a garda.