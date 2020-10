Intervidas case seis toneladas de sardiña en Portonovo

Unha operación conxunta entre a Garda Civil e o servizo de Gardacostas de Galicia cristalizou na incautación de case seis toneladas de sardiña que, sen documentación que acreditase a súa orixe, foran descargadas no peirao de Portonovo (Sanxenxo).

A intervención, segundo detallou a Garda Civil nun comunicado, produciuse durante a madrugada de onte mércores, por mor dun dispositivo de vixiancia para erradicar o furtivismo na pesca.

Os axentes interceptaron ao camión no que ía o peixe nunha área de descanso da autoestrada AP-9, en Figueirido (Vilaboa), pouco despois de que o dispositivo de control detectase unha descarga de peixe no porto de Portonovo.

O camión, segundo acreditaron os controis, saíu do peirao sen pasar pola lonxa.

Ao inspeccionar a carga do camión, as autoridades comprobaron que transportaba 361 caixas de sardiñas que non tiñan ningún tipo de guía de circulación que acreditase a súa procedencia e a súa trazabilidad.

Os Gardacostas de Galicia fixéronse cargo das denuncias polas infraccións detectadas, procederon ao comiso do peixe e a súa posterior pesada na lonxa de Portonovo.

O peixe incautado, que alcanzaba os 5.803 quilos, foi entregado ao Banco de Alimentos de Pontevedra para fins benéficos.