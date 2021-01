Malpica amosa con imaxes os tempos do confinamento

O mercado municipal de Malpica de Bergantiños acolle desde o pasado sábado, día 2, unha singular exposición que, a través de fotografías, lembra como foi o día a día da veciñanza durante as semanas de confinamento. Momentos que moitos veciños e veciñas aproveitaron para captar imaxes coas que concursaron no certame Galería Vinte Vinte, promovido pola concellería de Cultura.

Un dos requisitos era que todas as fotografías se realizasen dende as casas, e que a temática estivese relacionada co período de illamento obrigado por mor da pandemia do COVID. A iniciativa tivo unha grande acollida, e agora o Concello quere amosar o resultado da mesma con esta mostra que poderá visitarse, polo menos, ata finais de xaneiro. Os interesados poden contemplar a colección durante o horario de atención ao público do mercado.

O acto inaugural da exposición estivo presidido polo alcalde de Malpica, Walter Pardo; a concelleira de Cultura, Leticia Varela; o concelleiro de Obras, José Ángel Garrido; e o edil de Deportes, Miguel Varela. Tamén participaron algunhas das persoas autoras das instantáneas.

Durante o evento levouse a cabo a entrega dos premios aos gañadores e gañadoras dos distintos galardóns do concurso, que contou con dúas categorías: a de xuvenil e a de adultos. A selección dos premiados fíxose a través do perfil de Facebook do Concello de Malpica, resultando gañadoras Sara Tasende, coa fotografía titulada Tormenta no mar (na categoría de adultos) e Paula Anido coa imaxe titulada A nova normalidade (na modalidade xuvenil).

Tamén foron premiadas as fotografías Tempo de calma, de Antonio Varela; Amencer no porto, de Marisol Nieto; Incerto, de José Manuel Rodríguez; e Cerqueda desde a xanela, de Raquel Bello.

MULTIUSOS A CAMPOSA. E na vila da Barca, o novo Museo Voluntarios do Prestige vén de recibir os primeiros visitantes, logo da renovación integral á que foi sometido o edificio Multiusos da Camposa, inaugurado virtualmente o pasado mes de decembro.

O mencionado espazo foi redeseñado para outorgar protagonismo aos elementos culturais e vinculados coa memoria histórica e a tradición do municipio de Muxía. Fotografías e unha pantalla cun innovador sistema de audio multimedia achegan aos visitantes aos contidos das exposicións que poden visitarse no centro cultural muxián.

Nas columnas do mesmo poden lerse palabras como historia, arte e tradición, que son os piares sobre os que se asenta este novo espazo, que conta cun museo adicado en exclusiva ao traballo feito polos miles de voluntarios e voluntarias que acudiron a Galicia para limpar o chapapote que tinguiu de cor negra as costas galegas e, especialmente, as de Muxía.