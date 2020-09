Novos controis de aforo na Praza de Abastos e no Mercado

Dada a imposición das novas restricións sanitarias impostas pola Xunta de Galicia no termo municipal de Vilagarcía en relación á evolución dos casos de covid, as condicións de uso da Praza de Abastos e do mercado ambulante cambian en cumprimento desta normativa. As novas normas aplícanse a partir de o venres na sala de abastos e a partir de hoxe, no mercado ambulante que se celebra cada sábado e martes.

O Concello volve a establecer control de aforo na sala de abastos, onde se recupera o modelo de entrada e saída únicas que xa funcionou durante o confinamento e nas primeiras fases da desescalada. A entrada realizaras polo acceso lateral de Alexandre Bóveda e a saída pola parte oposta do edificio, pola porta na rúa contigua á Praza da Verdura. A entrada principal ao edificio por Alexandre Bóveda e a do Paseo García de Caamaño permanecerán pechadas. Persoal municipal da Praza de Abastos e do Servizo de Emerxencias controlarán o aforo no interior do edificio e que se cumpran o resto das normas de seguridade, como o uso de máscara.

No caso do mercado ambulante, limítase a presenza de vendedores ao 50% das licencias concedidas, un número aproximado ao que xa se estaba rexistrando dende que se volveu a permitir á actividade, posto que moitos vendedores que dispoñen de licenza non estaban vindo dadas as circunstancias. Ademais, os postos de venta distanciaranse máis, eliminándose algunhas filas intermedias e trasladando estes tenderetes ás zonas con espazos baleiros.