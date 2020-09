O Concello de Vilagarcía segue pechado ao público a pesar do negativo de 38 PCR aos seus traballadores

O Concello de Vilagarcía de Arousa (Pontevedra) permanece pechado ao público por precaución a pesar de que as 38 probas PCR realizadas o venres 18 a traballadores municipais e aos concelleiros do grupo de goberno deron negativas.

O Consistorio pechou as súas portas ao público o pasado venres após detectarse varios positivos nas probas serolóxicas realizadas aos seus empregados e ao propio alcalde, Alberto Varela.

Como consecuencia deses posibles casos de infección, o Concello decidiu facer probas PCR a todos os membros do equipo de goberno e a unha vintena de traballadores das áreas relacionadas con Alcaldía e Secretaría, principalmente. O resultado foi en todos os casos negativo.

A pesar diso o Concello de Vilagarcía decidiu renovar este luns a súa actividade, pero sen atención presencial ao público até coñecer a conclusión das probas que restan por facer a varios traballadores.

O grupo de goberno justifica a súa decisión de manter pechadas as portas do Concello "por prudencia". E lembra que a atención aos cidadáns realizarase igualmente, aínda que por vía telefónica ou telemática.

Ademais, anuncia que "esta situación se manterá ata que se coñezan os resultados de todas as probas feitas nestes días e as que quedan por realizar a quen deron positivo no test serolóxicos".

ALCALDE CONFINADO. Entre esas probas pendentes figura unha segunda PCR ao alcalde, que foi unha das persoas con positivo no primeiros test serolóxicos, aínda que o resultado negativo da PCR que lle foi realizada o venres deu a entender que se podería tratar dun falso positivo.

A pesar desa PCR negativa, Alberto Varela decidiu permanecer voluntariamente confinado, situación que mantén desde o pasado venres, á espera do resultado dunha segunda PCR que confirme definitivamente que non está contaxiado.

PLENO SUSPENDIDO. A sesión plenaria prevista para este xoves e, consecuentemente, as comisións informativas previas (convocadas para hoxe) se trasladan para a vindeira semana. Así o trasladou o goberno local aos demais grupos da corporación e se xustifica pola prudencia á hora de reanudar a actividade presencial entretanto non se coñecen os resultados de todas probas practicadas estes días; igualmente, porque tamén é preciso que todos os concelleiros dos grupos da oposición pasen as probas serolóxicas.

Esta mañá se realizaron os PCRs que restaban aos traballadores que deran positivo nas serolóxicas; tamén, o segundo test ao alcalde. Se, como ocorreu cos PCRs feitos o venres -38 en total, sumando edís do goberno e traballadores municipais das oficinas-, os resultados tamén son todos negativos, a casa consistorial podería abrir as súas portas ao público de xeito inmediato. Tendo en conta ese antecedente, hai un certo optimismo para que tamén os novos test descarten os contaxios, pero mentres non sexa así, e por prudencia, o concello limitará a atención ao público á vía telefónica ou telemática.