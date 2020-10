O parque de Punta Vicaño será ampliado antes de fin de ano cunha nova estrutura lúdica

O parque de Punta Vicaño será ampliado antes de que acabe ano cun novo xogo de rede con tobogán, segundo anunciou hoxe o goberno local liderado polo popular Telmo Martín. A estrutura lúdica foi adxudicada a HPC Ibérica por 49.893 euros, un prezo lixeiramente inferior ao de licitación, e dos que o concello arousán so terá que poñer o 30%, grazas á cofinanciación da Xunta do 70% do novo xogo.

A estrutura permitirá aos nenos maiores de seis anos estar en contacto coa natureza, practicar exercicio e traballar a coordinación, o equilibrio e a seguridade. A nova peza de xogo combinará unha estrutura de rede escaladora con tobogán e unha base con céspede artificial sintético de 94 metros cadrados.

Esta actuación completará as últimas obras de mellora executadas no parque de Punta Vicaño e que contaron cunha subvención de 88.298 euros do Fondo de Compensación Ambiental dependente da Vicepresidencia da Xunta de Galicia. Concretamente, un total de 48.301 euros destináronse á mellora do carreiro principal do parque e a construción dun estanque con plantas acuáticas que, ademais de embelecer a contorna, fomenta a presenza de paxaros na zona. Outros 39.997 euros utilizáronse para mellorar o carreiro que circunvala a marxe esquerda do parque e a instalación dunha rede eléctrica con luminarias en ambos os camiños. Ademais, realizouse a plantación de máis dun centenar de árbores de distintas especies para reforzar a beleza do espazo.

Dende o goberno local enmarcan esta actuación nunha clara “aposta pola mellora do pulmón verde do centro urbano”, que conta habitualmente con numeroso público tanto pola súa situación estratéxica como polas súas posibilidades deportivas e lúdicas.