O PSdeG de Meaño doa alimentos e produtos de hixiene aos servizos sociais do concello

Os militantes e simpatizantes do PSdeG de Meaño veñen de recaudar 570 euros para a compra de alimentos non perecedeiros, produtos de hixiene e limpeza para o programa de Emerxencia Social do concello de Meaño.

A suspensión da XXXVI Carreira Popular da vila arousá –debido a esta segunda vaga epidémica da covid-19–, que nos últimos anos viña marcada polo seu carácter solidario ao animar aos participantes a doar alimentos para os servizos sociais do concello, chegando a recoller máis de 650 kilogramos de alimentos non perecedeiros na edición de 2018. Foi este o motivo que levou á Agrupación Socialista de Meaño a reafirmar, un ano máis, o seu compromiso coas persoas máis desfavorecidos a través desta recadación.

Cómpre lembrar que con motivo da crise sanitaria da covid-19, o número de familias meañesas que tivo que acudir ao programa de Emerxencia Social aumentou considerablemente, facendo máis necesaria a solidariedade entre a veciñanza.

O voceiro socialista no concello, Manuel Radío, preguntou nos pasados plenos sobre o impacto da pandemia no pobo meañés, e as accións que se tomaron dende servizos sociais.