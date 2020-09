Os contaxios e Vilagarcía aumentan ata os 68, relacionados cos contactos dos xa infectados

O Concello de Vilagarcía volveu a subir a 68 contaxios, despois de baixar onte 2, segundo informou hoxe a Área Sanitaria ao alcalde. Segundo as mesmas fontes, eses novos contaxios están relacionados con anteriores infectados, aos que se lles fixo un rastrexo do seu círculo social. Nestes momentos, dos 68 contaxios 3 están ingresados no hospital, pero en planta, non na UCI.

Por outra banda, dende a xerencia do Sergas se puxeron en contacto co alcalde, pero tamén na súa calidade de presidente da Fegamp, para anunciarlle que a partir de agora todos os mércores e venres Sanidade fará chegar á federación de municipios un listado coa incidencia da covid en todos os concellos de Galicia. Non será cos datos exactos de cada municipio, senón situándoos en varios tramos, de xeito que se poderá establecer en que grao de afectación se atopa cada un.

Alberto Varela, alcalde e presidente da Fegamp, valorou positivamente este cambio de actitude da Xunta porque aínda non sendo exactamente o que reclamaban os alcaldes insistentemente –a última vez, este domingo, a Mancomunidade do Salnés-, polo menos axudará a facerse unha composición de lugar sobre a evolución da pandemia e, en consecuencia, permitirá aos concellos colaborar doutra maneira, e mellor, coas autoridades sanitarias, que é o que veñen reclamando dende hai moito tempo.