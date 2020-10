Quico Cadaval regresa o sábado a Vilagarcía coa comedia shakespeariana “Medida por medida”

Sobre o escenario do Auditorio volverá a representarse unha obra de William Shakespeare. Será “Medida por medida”, a comedia máis escura do dramaturgo británico, adaptada para a ocasión e aos tempos actuais polo ribeirense Quico Cadaval para a compañía Producións Teatrais Excéntricas. Unha obra que fala da inmoralidade e da corrupción no sentido máis amplo , vista dende o punto de vista dunha xoven inocente monxa. O espectáculo forma parte do ciclo programado a través do convenio financiado pola Concellería de Cultura de Vilagarcía a a Agadic. A representación terá lugar o sábado, 17 de outubro, a partir das 21:00 horas.

“Medida por Medida” acontece nunha Viena surrealista inventada por Shakespeare. Nela, o mandatario Duque Vincenzo pasa á clandestinidade e manda aplicar con todo rigor a lei contra os comportamentos inmorais. Cae a lei por igual sobre o negocio do sexo e sobre a xuventude hedonista. Neste contexto, un xoven de boa familia é condenado a morte. Isto obriga a Isabella, a súa irmá monxa, a abandonar o convento coa tentativa de salvar a vida do seu pecadento irmán. Durante os tres días que dura a súa escapada, Isabella atópase cun mundo cheo de vicio, perversidade e corrupción que porán en perigo a súa brancura virxinal. Palacios, cadeas e arrabaldes serán o labirinto que percorre Isabella na súa carreira contra a morte do seu irmán. Todo observado dende as sombras por un Duque Vincenzo, irrecoñecible baixo o hábito de frade mendicante.

Esta comedia negra que coquetea constantemente co desastre está protagonizada por Melania Cruz, Patricia Vázquez, María Costas, Josito Porto, Santi Romay, Evaristo Calvo e Víctor Mosqueira (que xa protagonizaran Shakespeare para ignorantes) e na dirección Quico Cadaval que xa colaborara co autor inglés na exitosa Noite de Reis do CDG.

Co aforo do Auditorio limitado a 60 prazas polas restricións da covid, as persoas que desexen asistir ao espectáculo poden adquirir anticipadamente as súas entradas a través de ataquilla.com ou do teléfono 902504500. O prezo xeral do billete é de 5 euros (máis custes de xestión na venta anticipada), e de 3 euros para persoas maiores de 65, parados e titulares do carné xoven, acreditando a situación cos correspondentes carnés.