Ravella demolirá un edificio de Rodrigo de Mendoza para completar as obras de accesibilidade na contorna de Fexdega

A Xunta de Goberno Local de Vilagarcía deu o visto bo na súa reunión de hoxe ao proxecto de demolición da vivenda en ruínas situada no número 26 da avenida Rodrigo de Mendoza, xusto na intersección coa Rúa Castiñeiro. A aprobación do proxecto é o paso previo á contratación das obras presupostadas en 29.000 euros, trámite que se levará a cabo na seguinte xunta. Ademais de acabar cos problemas de inseguridade e insalubridade que se estaban a xerar nesta edificación, a súa demolición permitirá completar as obras de mellora de seguridade viaria e de accesibilidade que se están a acometer nas rúas da contorna de Fexdega a través do programa provincial DepoRense.

Para poder proceder ao derribo da vella vivenda de baixo e unha planta foi preciso redactar o proxecto que especifique as labores de demolición e seguridade, as medidas de xestión dos residuos e, por último, as de acondicionamento e limpeza do solar. Os traballos de demolición levaranse a cabo por partes, comezando polas desconexións dos servizos. Os residuos xerados deberán separarse debidamente de forma que se xestionen adecuadamente a través de empresas autorizadas que se encarguen da reutilización, revalorización ou eliminación dos materiais, segundo proceda. Finalmente deberá procederse a limpar o solar e a acondicionalo debidamente.

Unha vez contratados os traballos, trámite que o Concello quere realizar coa maior brevidade, a adxudicataria disporá do prazo de 1 mes para executar o proxecto. A desaparición da edificación permitirá completar nesta zona as obras de seguridade viaria e accesibilidade que se están levando a cabo nas rúas que bordean o recinto de Fexdega. Neste punto en concreto, parte do espazo gañado coa demolición da vella vivenda permitirá mellorar a seguridade viaria na intersección da avenida Rodrigo de Mendoza coa rúa Castiñeiro, ao dar maior amplitude á conexión e mellorar así a visibilidade e espazo de manobra dos vehículos. Tamén permitirá habilitar unha beirarrúa en condicións para que os peóns poidan transitar con seguridade por un espazo totalmente accesíbel.

As obras que se están a levar a cabo a través do programa DepoRense enmárcanse nas políticas de mellora da mobilidade e accesibilidade que se está levando a cabo o Concello en diversas zonas do municipio. Nesta en concreto estanse a investir 265.833 euros para realizar traballos que inclúen a renovacións das redes de servizos (auga potable, saneamento e pluviais), o ensanche e construción de beirarrúas onde non as haxa, obras de mellora da accesibilidade e de seguridade viaria, incluída a sinalización horizontal e vertical