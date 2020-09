Ravella volve a abrir as súas portas con seguridade

Tras tres días pechado por precaución, o Concello de Vilagarcía reabre mañá as súas portas ao público con todas as medidas de seguridade posibles para que calquera trámite poida realizarse sen temor a posibles contaxios e despois de que xa se teñen os resultados das 43 PCRs realizadas ás cinco persoas que deron positivo nas probas serolóxicas e ás persoas que estiveron máis en contacto con elas: todos negativos. O alcalde, Alberto Varela, unha destas cinco persoas que deran positivo nos tests serolóxicos, ten un segundo PCR negativo, que confirma que non está contaxiado.

A casa consistorial contará dende mañán con alfombras desinfectantes, dispensadores de xel hidroalcohólico’ en cada andar, mamparas en cada punto de atención e circuítos de entrada e saída para garantir a separación persoal; entre outras medidas, coa fin de que os vilagarciáns que precisen acudir a Ravella, así como os propios traballadores, o fagan con garantías de seguridade. Aínda que de todos os xeitos, como nos días anteriores e con carácter permanente, os cidadáns teñen a súa disposición a posibilidade de ser atendidos por vía telefónica ou telemática.

O peche temporal produciuse porque algúns traballadores deran positivo nas probas serolóxicas. Sen embargo, as primeiras 38 PCRs realizadas, incluídos aos membros do goberno municipal, deron negativo. Este luns se realizaron novas PCRs aos traballadores que restaban, incluída unha segunda proba ao alcalde. Os resultados se coñeceron arredor das 19:30 horas e todas probas foron negativas, polo que nada obstaculiza que mañá todos os servizos volvan a funcionar con normalidade.