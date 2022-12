A andaina solidaria recadou 3.245 € a favor de Misela

O Concello noiés colaborou, un ano máis, na quinta edición da Andaina Solidaria a favor da asociación local Misela, unha organización de asistencia e servizos para persoas con discapacidade das comarcas de Muros e Noia, que recibiu esta semana o cheque por valor de 3.245 euros recadados nesta actividade organizada polo club de sendeirismo Trabandainas.

Ao acto de entrega, realizado no centro da asociación Misela, acudiron o alcalde de Noia, Santiago Freire, e a concelleira de Deportes, Laura Salgado García, así como a directiva do club organizador.

O importe foi recadado integramente na V Andaina Solidaria organizada polo mencionado club de sendeirismo. A mencionada ruta, que tivo lugar o pasado 9 de outubro, contou con récord de participación, tras sumar un total de 541 persoas inscritas e máis de 400 participantes, e o importe recadado, de 3.245 euros, superou ao de todas as edición anteriores.

Durante a entrega do cheque, representantes do club organizador mostráronse “moi satisfeitos co resultado obtido, pois houbo máis inscricións das que nós contabamos, superando con creces os anos anteriores”. Todo grazas á participación de sendeiristas noieses, como se esperaba, pero tamén do resto da comarca do Barbanza.

Tras a entrega do cheque, a concelleira de Deportes, Laura Salgado, alegrouse “de poder poñer o noso gran de area como Concello nesta fermosa iniciativa que serve de moita axuda e de apoio a un colectivo moi necesitado”.

A asociación Misela é unha entidade privada sen ánimo de lucro que ten como misión promover o desenvolvemento persoal e social das persoas con discapacidade a través dunha atención individualizada e interdisciplinar desde a infancia na zona de Noia.

