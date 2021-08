A Banda Ateneo Musical da Pobra dará o domingo un concerto en Rianxo

RIANXO. A Banda de Música Ateneo Musical da Pobra do Caramiñal ofrecerá un concerto, no marco do XVI Ciclo de Bandas, o vindeiro domingo día 22 ás 21.00 horas no exterior do CEIP Castelao de Rianxo. As entradas son de balde, só con reserva previa de localidades. Esta nova edición do ciclo rematará o vindeiro domingo día 29 co concerto que ofrecerá a Banda da Escola de Música de Rianxo, para o que se poden reservar localidades ata o xoves día 26. Asimesmo, o venres día 27 ás 22.00 horas Sabela King & The Heartbreakers actuarán no exterior do citado colexio rianxeiro dentro do programa Música na noite. As entradas deben reservarse no enderezo web concelloderianxo.gal/reservas (preferentemente) ata o mediodía do mércores 25. A reserva será efectiva unicamente cando se confirme desde o auditorio local. s. s.