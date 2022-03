A banda Skindred fará vibrar ao público muradá no festival Castelo Rock

muros. Skindred, Landmvrks, El Drogas, Toundra, Lendakaris Muertos, Aphonnic, Hamlet e Lisdexia son as primeiras bandas confirmadas do festival Castelo Rock, que se celebrará en Muros os días 22 e 23 de xullo e que contará con grupos internacionais, nacionais e locais. Entre eles destaca Skindred, a banda británica coñecida por combinar á perfección heavy metal, rock alternativo e reggae, que regresará ao festival logo do directo que se puido vivir na edición do 2019. E, como é habitual, a música local volverá a estar presente no Castelo Rock. “Non podía faltar algo que caracteriza ao festival como é o apoio ás bandas locais e poder estas compartir experiencias que son imaxinables para os grupos da contorna”, afirmaron dende a organización. Neste caso será Lisdexia; o grupo muradá tocará os seus sinxelos xa coñecidos como Foliada mástica ou Domingo de resurreción, que farán vibrar ao público muradá. Segundo avanzaron dende a asociación Praia do Castelo, os abonos serán de 25 €, máis gastos de xestión, e xa poden adquirirse nas webs castelorock.gal e wegow.com. A zona de acampada será completamente gratuíta e o aforo é limitado, polo que se recomenda comprar a entrada con antelación. m. c.