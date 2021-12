A confraría de Noia presentou alegacións contra a autorización de vertidos da mina de San Finx

noia. As confrarías de Noia, Portosín, o Concello de Outes e a empresa de acuicultura Olvimar presentaron alegacións conxuntas contra a autorización de vertidos de augas residuais procedentes da explotación mineira de San Finx (Lousame). Para a redacción do documento contrataron os servizos de Steven H. Emermandun, un experto en avaliación de proxectos mineiros. El foi o encargado de estudar o proxecto no que se propón bombear auga das galerías subterráneas abandonadas e tratalas para eliminar cadmio, cobre e zinc para o seu posterior vertido no río Pesqueira, o cal desemboca na ría de Muros-Noia. Segundo as valoracións obtidas, nas alegacións indican que o proxecto de tratamento da auga presentado pola citada empresa “basease en só unha semana de datos dun proxecto piloto de 11” e apuntan que, tendo en conta os datos, prevén que “o vertido de cadmio e zinc excederá as normas de calidade ambiental media anual para España”. Ademais, no informe encargado polo sector sinalan “numerosas contradiccións entre o texto, gráficos e táboas de datos” e destacan “a inexistencia dun plan para a eliminación segura do lodo e dos metais pesados que se acumularán nas balsas de decantación e na planta de tratamento de auga”. O proxecto e a explotación da mina, segundo manifestan, “carece de avaliación de impacto ambiental” e as dúas presas existentes “están en serio risco de derrubamento e, xunto ás escombreiras, están a contaminar o río e a ría”. Por todo o exposto, as entidades asinantes anuncian que seguirán “movilizando recursos contra un proxecto que pon en serio perigo o sustento de milleiros de familias que viven da pesca, marisqueo e da acuicultura na ría de Muros-Noia”, unha ría “cunha dependencia vital dun sector que ano tras ano vive da riqueza do medio natural, o mar, nun ecosistema fráxil e vulnerable que se quere poñer en grave perigo”. m. t.