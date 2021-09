A Coruña conta con vinte e seis praias sen fume e con distintivo de oro

NOIA. O delegado da Xunta na Coruña, Gonzalo Trenor, acompañado polo alcalde noiés, Santiago Freire, visitou este mércores a praia de Boa Grande, unha das recoñecidas co distintivo creado pola Xunta de Praia sen Fume. Trenor destacou que Noia é xunto con Rianxo os dous concellos da comarca do Barbanza que contan con este recoñecemento na súa categoría oro por ter todos os seus areais sen fume. Na comarca da Coruña contan con este distintivo as praias de Bergondo, en Ferrol os areais de Pontedeume Cedeira e Mañón e na comarca de Bergantiños e Costa Morte alcanzaron este recoñecemento os areais de Cabana de Bergantiños, Corcubión, Dumbría, Laxe e Ponteceso. Os concellos que se incorporaron este ano neste listado por primeira vez foron Bergondo e Pontedeume. A Rede acada este ano un total de 26 praias da provincia de 11 concellos coruñeses. Esta naceu no 2016 como un programa da Xunta cun fin educativo e de sensibilización social, recalcando a importancia da conduta dos adultos ante os máis pequenos, como figuras modélicas que son. O obxectivo é que a mocidade saiba que o normal é non fumar e avanzar e cambiar a percepción social sobre o tabaco, ao obxecto de converter este entorno en educativo e preventivo. m. c.