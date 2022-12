A Marea de Noia acusa ó alcalde de pagar 7.260 euros por unha aplicación móbil “sen utilidade”

Noia. A Marea Cidadá de Noia acusou ó alcalde, Santiago Freire, de pagar dúas facturas que alcanzan os 7.260 euros por unha aplicación móbil “carente de utilidade para a veciñanza e que só tiña a 16 de decembro dez descargas, das que cinco son integrantes da Marea de Noia”.

A formación denuncia que dita aplicación “que simplemente publica o mesmo que o Facebook do Concello, funciona dende o día 25 de marzo, sen que nin sequera sexa publicitada polo goberno local”.

Dende A Marea indican que pediron varios orzamentos sobre unha aplicación de prestacións similares a empresas do sector, e que o maior dos orzamentos non chega a 2.000 €. Indican, ademais, que as actualizacións “son copia e pega da información que escribe o persoal de confianza da Alcaldía nas redes sociais” e cuestionan “se eses 7.260 € poden ser para pagar discursos favorables en precampaña, pois a empresa creadora emite nunha frecuencia de radio comarcal”.

Ó respecto, Freire dixo que a App actualízase a diario, que ten 139 descargas, que aínda non se presentou e que ofrecerá un servizo máis completo do que sinala A Marea. s. s.