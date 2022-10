A patronal de Boiro abriu a votación dos Premios á Excelencia Empresarial

BOIRO. A patronal de Boiro abriu o prazo para que os empresarios e comerciantes asociados poidan votar para elixir entre as duascentas persoas integradas na entidade ós propietarios da mellor empresa e o mellor comercio de 2022 no marco dos Premios á Excelencia Empresarial. Para votar só teñen que acceder ao formulario e elixir aos comercios e empresas favoritas, e teñen de prazo ata o vindeiro luns día sete de novembro. Ademais deses dous premios, a directiva da patronal outorgará o premio de honra a un empresario ou empresaria recoñecendo a súa traxectoria e aportación á economía local. A gala deste ano celebrarase novamente no establecemento hostaleiro A Pousada da Galiza Imaxinaria o venres 18 de novembro e contará con actuacións musicais, photocall, agasallos, bebida e comida para todos os asistentes. s. souto