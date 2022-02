A patronal de Ribeira sortea dúas ceas por San Valentín

Ribeira. A patronal de Ribeira vai levar a cabo unha campaña con motivo da celebración do Día de San Valentín, consistente no sorteo de dúas ceas para dúas persoas (valoradas en 100 € cada unha) nalgún dos establecementos de restauración asociados.

Poderán participar quenes rexistren as compras ou consumicións feitas desde o pasado día catro ata o catorce do presente mes de febreiro.

A data límite para gastar os premios será o 30 de abril. Os interesados deberán rexistrar a compra ou consumición na web da patronal, o que lles dará dereito a unha participación no sorteo. É preciso conservar o ticket a fin de ter un xustificante.

Só se poderá facer un rexistro por operación de compra ou consumición, e cada operación rexistrada equivale a unha participación. Cantas máis compras ou consumicións se fagan nos establecementos participantes, máis posibilidades haberá de gañar. Cada cliente só poderá obter un único premio.

A realización do sorteo terá lugar de xeito telemático mediante un código programado que elixirá aleatoriamente aos agraciados de entre todo os participantes, ata conseguir os gañadores.

O sorteo realizarase o martes 15 de febreiro ás 13.00 horas no local da Asociación de Empresarios de Ribeira.

O obxectivo fundamental da campaña é incrementar as vendas e incentivar o consumo nos sectores do pequeno comercio e da hostalería do concello ribeirense. s. souto