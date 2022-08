A Pobra acolle o festival de El TomaSON, con 40 bailaríns de ata 14 estilos

a pobra. A programación cultural continúa a súa andaina na Pobra. A música soará o día 11 con Astronauta sideral, de Uxía Lambona e a Banda Molona, composto por numerosos temas para cantar e bailar ao ritmo de diferentes estilos, recuperando así a música tradicional galega e actualizándoa para os nenos e nenas. Será ás 20.30 horas, no Cantón da Leña. Posteriormente, Sarao Producción & Animación transitará pola vila o día 12, a partir das 22.00 horas, coa súa exhibición Thea, deusa da luz, que se inspira nesta divindade da mitoloxía grega que era a titánide da visión e quen lles outorgaba brillo ao ouro e ás pedras preciosas. E o baile correrá a cargo de El tomaSON o día 14, ás 20.30 horas, co espectáculo A Pobra baila! no Cantón da Leña. Participarán máis de 40 alumnos e alumnas de todas as idades, ao ritmo de ata 14 estilos. S. S.