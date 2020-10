A Pobra acolle unha charla e unha mostra sobre a píllara das dunas

A Pobra. Despois de que a semana pasada se procedese á realización de charlas divulgativas sobre a píllara en centros de ensino da Pobra, este sábado 17, en horario de 16.30 a 18.30, terá lugar unha actividade dirixida a colectivos usuarios dos areais, así como aberto á veciñanza en xeral.

Consistirá primeiramente nunha exposición da vulnerabilidade da referida ave nas praias, cunha mesa participativa no auditorio do Museo Valle-Inclán. Posteriormente, efectuarase o desprazamento á praia da Corna en vehículos propios para explicar os valores do mencionado areal.

A cabida estará limitada a 15 persoas debido ás condicións sanitarias existentes, polo cal se require a inscrición previa a través do enderezo electrónico medioambiente@apobra.gal.

No presente ano dáselle continuidade ao proxecto de conservación da píllara das dunas (Charadrius alexandrinus) nas praias do Barbanza, desenvolvido en 2019 por parte da SEO/BirdLife co financiamento da Deputación da Coruña. O Concello da Pobra do Caramiñal xa participara neste proxecto no pasado exercicio a través de senllas charlas divulgativas nos CEP Salustiano Rey Eiras e Pilar Maestú, así como dun coloquio para o público en xeral.

Cómpre sinalar que a píllara das dunas está actualmente en retroceso poboacional no ámbito español e galego, onde conta con menos de noventa parellas reprodutoras e, na comarca do Barbanza, atópase ao redor do trinta ou o corenta por cento do total da poboación galega. s. s.