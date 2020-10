A Pobra activará 24 medidas contra o cambio climático

Despois de que o pleno celebrado o pasado día 28 na Pobra aprobase o Plan de Acción para o Clima e a Enerxía Sostible (PACES), o goberno local iniciará agora a súa execución, realizando as actividades deseñadas e adoptando as accións e comportamentos recollidos nel. En consecuencia, o plan pobrense subirase á Oficina do Pacto das Alcaldías da UE e entrará en vigor unha vez que este organismo lle dea luz verde.

No citado documento expóñense un total de 24 medidas coas que se pretende acadar o compromiso asumido de lograr en 2030 unha redución do 40 % das emisións do CO 2 (e, posiblemente, outros gases de efecto invernadoiro) no prazo de 10 anos.

Son actuacións que afectan principalmente aos edificios e instalacións municipais e ao alumeamento público, así como aos edificios residenciais e ao transporte, ademais doutras medidas transversais enfocadas á organización municipal, compra verde e concienciación e sensibilización.

Búscase así a implicación da cidadanía e das administracións públicas para loitar contra o cambio climático con disposicións pensadas, cuantificadas e reais.

As mencionadas pautas proxectáronse co horizonte do exercicio de 2030, aínda que é un documento vivo e aberto á contribución de novas ideas e iniciativas, razón pola cal se presentará un informe cada dous anos no cal se recolla un seguimento das medidas propostas.

Neste senso, cóntase coa asistencia técnica de Sicasoft Solutions, unha empresa especializada na materia e, para sufragar os custos derivados do desenvolvemento das súas tarefas, a administración local resultou beneficiaria dunha axuda de 6.000 euros (cantidade máxima á cal podía optar) por parte da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda da Xunta.

Cabe lembrar que, entre os diferentes parámetros a ter en conta para a elaboración do mencionado documento, figuran os riscos climáticos con probabilidade de que se produzan e o impacto que terían, os sectores máis vulnerables, a capacidade de adaptación e os grupos máis débiles de poboación. Os datos reflectíronse tendo en conta diversos informes técnicos.