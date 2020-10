A Pobra adicou 10.700 euros á posta a punto do pavillón da Tomada

A Pobra. O Concello da Pobra do Caramiñal vén de levar a cabo unha importante posta a punto das instalacións do polideportivo da Tomada, unha das accións preparadas para a mellora do complexo no segundo semestre do ano coas que o executivo local busca ofrecerlle ós usuarios e usuarias unhas mellores condicións para o desenvolvemento das súas actividades.

A citada actuación incluíu o pintado das paredes de bloque de todo o perímetro, agás a parede da bancada, dun modo consistente nunha primeira man de imprimación co disolvente nas zonas afectadas pola auga e en rematar con dúas mans de pintura acrílica especial para interior.

O investimento levado a cabo nestes traballos pola administración local ascendeu a 7.419,72 euros, IVE incluído.

Así mesmo, fai uns días procedeuse tamén a repintar as paredes do banco e as bancadas do citado pavillón municipal pobrense. Neste caso, aplicouse unha primeira man de imprimación, fíxose un repaso das gretas e o remate con pintura acrílica especial para o interior. O importe destas melloras foi de 3.301,12 euros, IVE incluído.

As dúas actuacións foron executadas pola empresa Gilberto Pinturas. O goberno locla destaca a importancia destes traballos para o correcto mantemento dunhas instalacións moi utilizadas. s. s.