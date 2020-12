A Pobra concilia con talleres e grupos reducidos en Nadal

De cara á época do Nadal, o Concello da Pobra do Caramiñal achega, a través da Concellería de Igualdade, da cal é titular a edil Charo Varela, a opción de conciliar cuns obradoiros que transcorrerán no CEP Salustiano Rey Eiras dende o día 23 de decembro ata 7 de xaneiro e que están dirixidos a crianzas nadas entre o ano 2009 e 2017.

Segundo sinalaron fontes municipais, para o seu desenvolvemento estableceranse grupos reducidos de cinco cativos por monitor e seguiranse as medidas implantadas por mor da COVID. E, como novidade, este ano incorpórase o horario de tarde para dar maiores facilidades ás familias usuarias. En consecuencia, as actividades desenvolveranse de 09.00 a 14.00 e de 16.00 a 20.00 horas.

O prezo de cada quenda é de 30 euros por neno, aplicándose un desconto do 50 % ao segundo irmán e será de balde para o terceiro. Ademais, o Concello tamén oferta o servizo madruga, cun custo de 8 euros pola entrada do pequeno a partir das 08.00 horas, e de 12 euros dende as 07.30 horas. Para os proxenitores que o necesiten tamén haberá a prestación de comedor de 14.00 a 16.00 horas.

As persoas interesadas poden solicitar información e formalizar a súa inscrición nas oficinas de Deportes do Concello, situadas na casa da cultura e xuventude Raquel Fernández Soler, dende as 09.30 ata as 14.30 horas, ou ben chamando ao teléfono 981 832 590. O prazo para anotarse remata hoxe.

Respecto á programación que deseñou a concellería de Cultura de A Pobra para os máis cativos, esta semana comezarán a representar no Elma as pezas teatrais dirixidas ao público infantil e familiar adscritas ao Nadal Cultural. Baobab Teatro recala na vila mañá con Puño Puñete.