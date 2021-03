A Pobra impartirá o día trinta de abril un curso de primeiros auxilios

A Pobra. A concellería de Desenvolvemento Local da Pobra do Caramiñal organiza, xunto coa Escola Galega de Saúde para Cidadáns, un curso de formación de primeiros auxilios dirixido a familiares de pacientes, persoas coidadoras e cidadanía en xeral.

Os obxectivos desta acción formativa son adquirir coñecementos básicos sobre o manexo de situacións que requiran actuación de primeiros auxilios básicos, así como aclarar dúbidas ao respecto.

As clases impartiranse o vindeiro 30 de abril, de 10.00 a 14.00 horas, na aula multiusos da Casa da Mocidade.

As persoas interesadas dispoñen dende este luns 29 de marzo ata o día 9 de abril para inscribirse a través do rexistro do Concello, tanto físico como telemático, onde está á disposición o documento de solicitude. As prazas son limitadas e cubriranse pola orde de entrada. En función da demanda, valorarase repetir nun futuro. Pódese solicitar máis información chamando ó teléfono 981 377 610.

O programa focalízase na atención inicial nas situacións de urxencia máis frecuentes, tales como traumatismos, convulsións, crises epilépticas, dificultade respiratoria, a dor torácica, queimaduras, perda de coñecemento, diabetes, reaccións alérxicas, picaduras ou reanimación cardiopulmonar básica, entre outras. s. souto