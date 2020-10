A Pobra impartirá un obradoiro de autoestima de 4 días para mulleres

A Pobra. A concellaría de Igualdade da Pobra, que dirixe Charo Varela, organiza un obradoiro de autoestima para mulleres, o cal se desenvolverá nos venres do mes de outubro (os días 9, 16, 23 e 30), en horario de 18.00 a 20.00, na aula de estudo situada na planta superior da biblioteca municipal. O taller será impartido pola psicóloga Paula Tubío e as participantes traballarán a construción individual da autoestima segundo as vivencias propias, pero tamén ao redor das experiencias compartidas polo feito de ser mulleres.

Así, focalizaranse na nova maneira de coñecerse, aceptarse e obter recursos para afrontar situacións que paralizan, ademais de potenciar as habilidades persoais de cada unha das mulleres que participen na actividade.

Trátase dunha iniciativa de balde e as prazas son limitadas, polo que as persoas interesadas deberán realizar previamente a súa inscrición chamando ó número de teléfono 646 009 471, ou ben enviando un Whatsapp.

A mencionada acción formativa está cofinanciada pola Secretaría Xeral de Igualdade e pola Unión Europea. S. S.