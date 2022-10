A Pobra incide na formación de monitorado de ocio e tempo libre tras o éxito dos dous cursos anteriores

a pobra. O Concello da Pobra organiza a terceira edición do curso de monitorado de ocio e tempo libre, cuxa superación posibilitará acceder á formación de acompañante de transporte escolar e manipulación de alimentos. As anteriores edicións rexistraron unha alta participación, tanto de veciñanza da localidade como do resto da comarca do Barbanza.

Ofértase así unha saída profesional ou unha forma de reorientarse laboralmente cun curso que constará de 350 horas lectivas, con parte teórica e práctica, na categoría semipresencial. As clases impartiranse do 12 de novembro ó 15 de abril, os sábados, de 09.00 a 17.15 horas na Casa da Mocidade, agás nas fins de semana de Noiteboa e Noitevella e xaneiro.

A pretensión con estas novas datas é facilitar a participación da mocidade, principal demandante desta acción, que compatibiliza con outros estudos, sobre todo, universitarios. A tarifa xeral é de 200 € por alumno, máis a taxa de expedición do título, e establécense unha serie de bonificacións acumulativas de 50 € por distintas circunstancias: desemprego, matrícula nunha titulación oficial, certificado de discapacidade, risco ou exclusión social e realización do período de prácticas en actividades municipais. En función das particularidades de cada persoa, ata pode ser gratis.

As persoas aspirantes deberán presentar as solicitudes no rexistro do Concello, tanto físico como telemático, aportando fotocopia do DNI, do pasaporte ou do documento de identificación equivalente e acreditativo da nacionalidade da persoa aspirante; o título de graduado na ESO, o de graduado escolar ou equivalente; o xustificante de pagamento do curso; e a documentación precisa para xustificar o acceso a cada unha das bonificacións. O prazo para se anotar esténdese dende este martes 18 ata o luns 24 de outubro. Hai 20 prazas que se cubrirán por orde de entrada. Máis información no teléfono 981 377 610. s. souto