A Pobra leva repartidos xa entre os seus veciños 110 composteiros

A Pobra. O Concello da Pobra do Caramiñal pon en marcha a terceira campaña de compostaxe doméstica, que suporá o reparto de 50 novos composteiros. A adquisición desta terceira remesa está financiada cunha subvención de 13.630 euros da que resultou beneficiario o Concello ao abeiro das axudas do Ministerio para a Transición Ecolóxica e o Reto Demográfico.

As persoas que desexen participar dispoñen ata finais de ano para formalizar a súa solicitude a través do rexistro, preferiblemente o telemático.

Entre os requisitos figuran: vivir de forma habitual no concello da Pobra; dispor dun terreo (xardín ou horta) cunha superficie mínima de 25 metros cadrados; e permitir o seguimento da compostaxe, previa cita, unha vez que se facilite o citado material.

Cómpre indicar que xa se distribuíron polo termo municipal un total de 110 composteiros domésticos mediante as dúas campañas anteriores. A primeira estivo financiada coa convocatoria de Axudas Residuos 2019 Pima Residuos e Pemar do Ministerio para a Transición Ecolóxica e o Reto Demográfico, mentres que a segunda se atopaba ao abeiro da convocatoria da orde do 5 de maio de 2020 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de axudas a entidades locais de Galicia para o financiamento de actuacións en materia de residuos de competencia municipal, cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional con cargo ao programa operativo Feder Galicia 2014-2020. s. souto