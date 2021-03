A Pobra organiza unha limpeza da praia da Corna para o día 28

A Pobra. No marco da campaña de voluntariado Agora é o momento!, o Concello da Pobra vai pór en marcha unha acción medioambiental. O edil de Voluntariado, José Andrés Lojo, precisou que consistirá na retirada de lixo na praia da Corna o vindeiro domingo 28, de 10.00 a 13.00 horas, coincidindo coa baixamar. O punto de encontro será Muebles Vizcaya ás 09.45.

A concelleira de Medio Ambiente, Genoveva Hermo, explicou que a actividade céntrase “na mellora do contorno natural e zonas de costa”.

Procederase así á retirada dos elementos artificiais que o mar devolveu durante o inverno, é dicir, todo tipo de obxectos de plástico, metal ou vidro. Non se inclúen as algas, a madeira e os restos de cunchas porque estes non constitúen lixo, senón alimento, refuxio e lugar de reprodución dos organismos no areal.

Hermo dixo que se seleccionou dita paraxe para a primeira intervención medioambiental pola necesidade de retirar os residuos antes da época do aniñamento da píllara das dunas, que ten lugar ó inicio da primavera.

Requírese a inscrición previa e hai dispoñibles 20 prazas por cuestións de prevención sanitaria fronte á COVID e organización da actuación.

Se houbera máis persoas participantes interesadas, terase en conta para outras accións futuras. Hai ata o 24 de marzo para realizar as reservas de praza a través do teléfono 981 843 280 (extensión 2008) ou do enderezo electrónico voluntariadopobradocaraminal@gmail.com. No caso dos menores, requírese ter 16 anos e un permiso asinado polos proxenitores. A campaña Agora é o momento! estrutúrase en distintos terreos do voluntariado (social, medioambiental, cultural e de benestar animal). s. souto