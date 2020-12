A Pobra premia os balcóns máis vistosos deste Nadal

O Concello de A Pobra do Caramiñal entregou onte os premios ás vivendas gañadoras da primeira edición do Concurso de Embelecemento de Balcóns e Fachadas, o cal se incorporou ao Nadal pobrense este ano.

Así, do total de 35 fogares inscritos, con representación de todo o termo municipal, o xurado, composto por representantes do tecido asociativo local, decidiu que as distincións recaesen nunha vivenda da rúa Atalaia (parroquia de Santa María a Antiga do Caramiñal), noutra da rúa Cardenal Patiño (en Santiago do Deán), nunha da Ribeiriña (en Santo Isidro de Posmarcos), nunha vivenda do lugar das Romeiras (no núcleo de Santa Cruz de Lesón) e noutra de Bandaseca (en Santa María do Xobre).

As persoas galardoadas do certame recibiron como premio unha cesta do Nadal composta de produtos locais valorada en arredor de 400 euros cada unha, segundo indicaron, para así contribuír á dinamización e posta en valor do comercio de proximidade.

Os encargados de facer a entrega foron o alcalde, Xosé Lois Piñeiro, e os concelleiros de Promoción Económica, Cultura e Normalización Lingüística, Charo Varela, Patricia Lojo e Xabier Santos, respectivamente.

Cómpre recordar que a pretensión desta iniciativa, organizada pola concellería da Promoción Económica, é incrementar a ledicia e vistosidade das rúas. Dende o goberno local tamén lembraron que a decoración de tódolos fogares anotados deberá permanecer ata o día 6 de xaneiro, inclusive, tal e como se estipula nas bases do concurso.

Por outra banda, o Concello de A Pobra informou da cancelación da Feira do Nadal que ía ter lugar entre os días 23 e 27 de decembro na praza Alcalde Segundo Durán. A decisión adoptouse debido á evolución do coronavirus en Galicia e ao peche perimetral de tres dos concellos da comarca do Barbanza (Rianxo, Boiro e Ribeira).

Deste xeito o departamento de Promoción Económica pretende “evitar que o municipio se converta nun atractivo por estas datas”, afirmou a concelleira Charo Varela.