A Pobra puxo en marcha a Escola de Pais e Nais do CAD

A Pobra. O Centro de Atención Integral á Discapacidade (CAD) da Pobra conta cun novo servizo. Trátase da Escola de Pais e Nais, que comezou na semana pasada e consta de oito sesións impartidas pola psicóloga Rocío García a un total de 14 familias de usuarios do referido centro.

Segundo explicou a concelleira de Servizos Sociais, Amparo Cerecedo, este programa ponse en marcha debido ás secuelas emocionais e de conduta que se observan nas crianzas como consecuencia da pandemia da covid, algo que desborda ós pais e nais.

Refórzase así a atención individualizada que presta o centro, que neste momento conta con 143 usuarios.

A directora do CAD, Julia Rial, fixo un repaso pola dilatada traxectoria profesional da psicóloga que imparte este servizo, quen conta cun amplo curriculum e formación, como por exemplo a especialidade en Psicopatoloxía e Psicoterapéutica, Psicoloxía Clínica, Mediación e en Metodoloxía dos Procesos Correctores Comunitarios.

Pola súa parte, Rocío García indicou que este programa constitúe “un espazo para pensar xuntos e levar para a casa uns criterios que lle axuden a poñer en práctica aquelo que eles crean necesario dentro do seu contorno familiar”. Pártese así do estado emocional dos pais e nais “para poder axudalos logo a abordar as dificultades dos seus fillos”, explicou, engadindo que tratarase tamén a comprensión das diferentes etapas do crecemento. s. s.