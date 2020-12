A Pobra realizou varias melloras no exterior do CEP Salustiano Rey Eiras

A Pobra. O Concello de A Pobra do Caramiñal, a través da concellería de Educación, da cal é titular a edil Genoveva Hermo, realizou varias melloras no exterior do CEP Salustiano Rey Eiras.

“A actuación principal consistiu na formación dunha soleira na entrada do campo coa preparación do terreo e a compactación, na colocación dos bordos para a xardineira, nas instalacións da tubaxe de drenaxe para a evacuación de auga da área, na dotación dunha malla intermedia, na formigonaxe e o acabado rugoso”, explicaron fontes municipais.

A obra foi executada por Construcciones Fariña y Lobeiras, S.L. por un importe de 6.246 euros, IVE incluído.

Así mesmo, executouse o cambio da canalización do desaugadoiro dende a pista deportiva ata o exterior do recinto do centro educativo. Concretamente, “instaurouse a tubaxe de PVC, coa subministración dunha escavadora para a apertura e a tapadura da gabia, ademais do establecemento de tres arquetas de plástico”, sinalaron as mesmas fontes. Elektro Batalla realizou os traballos, que ascenderon a 1.761 euros. m. c.