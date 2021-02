A Pobra recolleu unha tonelada de refugallos nos minipuntos limpos

O punto limpo situado no polígono da Pobra do Caramiñal rexistrou durante o pasado ano algo máis de 118 toneladas de residuos, tal e como apunta a concellería de Medio Ambiente, da cal é titular a edil Genoveva Hermo.

A madeira representa o cincuenta e seis por cento do peso total rexistrado, seguida de entullos, chatarra, televisores e monitores, aparellos eléctricos, utensilios de frío, aparatos voluminosos, lodos de pintura, fluorescentes e envases contaminados.

Cómpre lembrar que esta instalación é un lugar onde levar gratuitamente os nomeados desperdicios, en horario de 10.00 a 13.00 horas, de luns a sábado. Ademais, existe un servizo de recollida de voluminosos en puntos próximos aos domicilios mediante un aviso previo no teléfono de contacto 981 871 808.

Por outra banda, nos dous minipuntos limpos urbanos depositouse durante o pasado exercicio case unha tonelada de refugallos, dos cales as baterías e pilas constituíron o sesenta por cento do peso. Séguenlle os de pequeno tamaño (como cables de móbiles ou auriculares), lámpadas de baixo consumo, CD e DVD, teléfonos móbiles e cartuchos de impresora.

Un dos referidos colectores atópase fronte á casa consistorial, mentres que o outro sitúase na Praza do Emigrante. Trátanse de estruturas verticais con diferentes divisións, onde se especifica a que están destinados cada un. A súa presenza no termo municipal traduciuse en que no xa referido punto limpo do polígono non se rexistrase a entrada deste tipo de residuos.

ACEITE USADO EN BOIRO. Pola súa banda, nos máis de trinta colectores de aceite usado instalados en diversos puntos da zona urbana e do rural do concello de Boiro recolléronse o ano pasado un total de 5.950 quilos de aceite vexetal doméstico, que poderá ser reciclado.