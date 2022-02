A Pobra reforza con catro novos axentes a plantilla da Policía Local

a pobra. O cadro de persoal da Policía Local da Pobra do Caramiñal vén de incrementarse coa incorporación de catro novos axentes: un deles intégrase no corpo da localidade mediante o coñecido proceso de mobilidade ao solicitar o municipio como destino ao que trasladarse; mentres que os outros tres chegan tras superar a súa formación na Academia Galega de Seguridade Pública.

Cómpre lembrar que estes últimos xa realizaron previamente as correspondentes prácticas no termo municipal do 10 de xullo ao 5 de setembro de 2021 e dende o 23 de decembro de 2021 ao 31 de xaneiro de 2022. Deste xeito, o cadro de persoal pasa a estar conformado por 10 policías.

Este xoves efectuouse a toma de posesión dos novos axentes nun acto que se desenvolveu no salón de plenos e que contou coa asistencia de membros da Corporación municipal, do mencionado corpo policial e representantes da Garda Civil e de Protección Civil.

Durante o acto, o concelleiro da Seguridade, José Andrés Lojo, fixo lectura dun documento datado de 1911 onde se deixa constancia do nomeamento dun axente na localidade e destacou que, 111 anos despois, “é a primeira vez que temos dúas compañeiras, dúas mulleres no corpo”. m. t.