A Pobra reunirá no escenario a Beatriz Campos, Xurxo Souto e Quico Cadaval

A Pobra. O vindeiro mes de novembro terán lugar no Teatro Elma da Pobra dúas actividades enmarcadas no programa de dinamización lingüística FalaRedes 2020, segundo informaron o concelleiro de Normalización Lingüística, Xabier Santos, e a técnica do referido servizo, Paula Alexandre Teixeiro.

O espectáculo Contos no Camiño chegará a dita instalación o día un ás 18.30 horas e consiste nunha función de narrativa oral na que tres contadores e contadoras galegas (Xurxo Souto, Beatriz Campos e Quico Cadaval) comparten escenario cun guión inspirado no Camiño de Santiago, baseado en lendas e historias singulares, sen esquecer o humor.

Por outra banda, a compañía A Cova das Letras traerá ás seis e media da tarde do xoves 19 o espectáculo titulado Polo Camiño, contos da feira, unha proposta para a cal se empregan títeres de luva e de táboa e que se basea na tradición oral galega e noutras literaturas populares para narrar a historia dunha feira na cal conflúen seis personaxes que, cos seus contos e cantos, fan voar a imaxinación do público: a fotógrafa minuteira, o fistor, Pepa a Loba, Pepa das Mulas, o vendedor de tarabelas e a posticeira.

Estes actos atópanse estreitamente ligados á celebración do Día das Letras Galegas, dedicado este ano a Ricardo Carvalho Calero, e que a Real Academia Galega (RAG) adiou ó día 31 de outubro por mor da situación derivada do coronavirus.

As actividades son de balde e aptas para todos os públicos. Seguiranse as medidas implantadas por mor da covid-19, polo cal se aconsella a reserva previa da entrada a través do teléfono de contacto 676 666 263, ben sexa chamando ou por whatsapp.

A fin do prazo da inscrición é ás 16.00 horas do propio día de cada un dos eventos.

Fomentar o uso do galego, dar a coñecer a tradición oral e pasar tempo de lecer son os obxectivos do programa FalaRedes da Xunta. s. s.