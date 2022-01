A Pobra xa comprobou a titularidade de mil viais

A POBRA. O Concello da Pobra procederá no primeiro trimestre deste ano a actualizar o inventario municipal de camiños, unha vez finalizado o proceso de revisión das preto de mil vías do concello, segundo anunciaron o alcalde, Lois Piñeiro, e a edil de Servizos Municipais, Estefanía Ramos. Tras a publicación do anuncio no Boletín Oficial da Provincia da Coruña (BOP), os veciños e veciñas disporán de 20 días hábiles para formular alegacións. As persoas que xa as presentaron nos últimos anos non teñen que volver repetir este proceso. S. S.