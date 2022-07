A punto de concluír as melloras no campo de fútbol Eleuterio Balayo

Muros. Entran na recta final os traballos de renovación do campo de fútbol Eleuterio Balayo, cos que se ampliará o terreo de xogo e se renovará o seu céspede, mellorando de forma substancial unha infraestrutura moi empregada pola veciñanza. O proxecto está valorado en 235.000 euros, dos que a Deputación da Coruña achega 170.806 €.

Segundo indicou recentemente a alcaldesa de Muros, Inés Monteagudo Romero, as tarefas no Eleuterio Balayo “van ser satisfatorias e van dar resposta a unha obra moi demandada”. A mandataria local incidiu en que o campo ten “un uso moi intensivo” e que eran moi necesarias as obras para garantir a seguridade dos usuarios.

Por outra banda, tamén está a punto de rematar a primeira fase das obras de mellora da rede de saneamento da parroquia de Abelleira. O proxecto está valorado en 236.361 euros con cargo ao Plan Único do ente provincial, que preside Valentín González Formoso. m. c.