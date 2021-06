A restauración do boirense Pazo de Goiáns entra na recta final

A conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda adiantou este luns a apertura desta liña de incentivos, durante a visita ás obras de rehabilitación do Pazo de Goiáns, no concello de Boiro, un proxecto de recuperación dun inmoble público que se beneficiou dunha subvención de algo máis dun millón de euros ao abeiro deste programa, na convocatoria do ano 2017.

Nese sentido, invitou aos concellos galegos a presentar os seus proxectos e beneficiarse deste crédito, que deberán devolver a administración galega nun prazo de oito anos sen xuros. Recordou que os incentivos serven para levar a cabo actuacións de rehabilitación, así como para adquirir inmobles para a súa posterior recuperación.

A conselleira lembrou que este programa de rehabilitación é unha mostra do compromiso do Goberno galego coa conservación e recuperación do patrimonio construído na comunidade. Grazas ao mesmo xa se impulsaron 36 axudas por un importe de máis de 7 millóns de euros.

Entre estes proxectos, atópase a recuperación do Pazo de Goiáns. Unha actuación que, como recordou a conselleira, está xa moi avanzada e que se espera rematar este mesmo verán e que permitirá poñer ao servizo dos veciños de Boiro un espazo de intercambio cultural e de dinamización social, rodeado de natureza e biodiversidade.

Grazas á intervención realizada, definiuse un novo uso para una inmoble con moita historia para este pobo e cun gran valor patrimonial, que debe ser conservado.