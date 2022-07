A ribeira do Freixo despide a súa primeira feira

OUTES. Este domingo concluirá a primeira edición da Feira Náutica do Freixo. Nesta xornada, continuará a feira sectorial no paseo marítimo a partir das 11.00 horas, haberá un pasarrúas da man de Garandoiro (11.00 h), un obradoiro de carpintaría de ribeira a cargo de Agalcari (de 11.00 a 13.00 horas) e unha mostra de embarcacións tradicionais e de navegación. Tampouco faltarán na programación as visitas guiadas, nesta ocasión ao estaleiro Abeijón Hermanos, ou as travesías marítimas no Joaquín Vieta, entre outras actividades. Lembrar que se trata dunha iniciativa promovida polo Concello de Outes coa que buscan potenciar a actividade empresarial vinculada ao mar. m. c.