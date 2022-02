A Sala Museo Municipal de Ribeira recibe unha maqueta a escala do vapor ‘Santa Isabel’, confeccionada por Varela

Ribeira. A Sala Museo Municipal de Ribeira vén de recibir este xoves unha maqueta a escala do vapor Santa Isabel, confeccionada polo pobrense Juan Antonio Varela Souto.

O modelista explicou que tardou uns seis meses en construír a maqueta (coa axuda do seu fillo Sergio, presente tamén no acto de doazón) e pensou que o museo ribeirense era o mellor lugar onde podía estar o traballo, na mesma planta onde se exhiben outros elementos alusivos ao Titanic galego.

Juan Antonio Varela leva máis de dúas décadas construíndo todo tipo de réplicas de naves, especialmente galeóns e outros barcos antigos, parte das cales foran exhibidos no Auditorio de Ribeira no marco da feira Artemar 2016.

O alcalde Manuel Ruiz agradeceu esta doazón desinteresada e animou á xente a achegarse ata o museo sito na rúa Galicia para admirar a embarcación e recrearse no gran número de detalles que o compoñen.

naufraxio. O pasado 2 de xaneiro cumpríronse 101 anos dunha das maiores traxedias marítimas civís de Galicia, a do vapor-correo Santa Isabel, un buque que levaba operativo apenas catro anos cando naufragou nos baixos da illa de Sálvora, á entrada da ría de Arousa.

Morreron 213 persoas, sesenta delas nenos, salvándose 53. O impacto social do suceso foi tal que fíxolle valedor do sobrenome do Titanic galego, e os seus últimos momentos están infestados de actos de heroísmo, de grandeza, pero tamén de miseria humana. m. t.