A vila noiesa despide o mes das letras cun espectáculo

Noia. Desde a concellería de Cultura de Noia, que dirixe José Pérez Martínez, informaron dos actos culturais previstos para os vindeiros días. Entre eles, o concerto que ofrecerá este venres, día 27, o alumnado do conservatorio Felipe Paz Carbajal de Noia. Terá lugar no teatro Coliseo Noela ás 20.30 horas.

Para o día seguinte fixaron un espectáculo infantil co que se pecha a programación cultural do mes de maio, mes das Letras Galegas. Dirixido a nenos e nenas de 6 a 11 anos de idade, terá lugar no Coliseo Noela ás 19.00 horas.

Trátase de A teacher Lu, unha función coa que a compañía Oviravai pretende achegar ás familias un momento de lecer e aprendizaxe a través da música. Durante 50 minutos, catro artistas de dilatada experiencia e traxectoria da citada compañía, cantarán e bailarán as cancións incluídas no libro A teacher Lu, onde porán de manifesto a importancia de aprender diferentes linguas, partindo do galego, dunha forma amena e divertida.

“Combinarán todo isto cunha coidada posta en escena e un inxenioso guión, que serán a pauta para adentrarse no universo de música e risas”, apuntaron desde o departamento de Cultura.

Destacar que en ambas actividades a entrada é libre ata completar aforo. m. c.