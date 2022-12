A Xunta prevé comezar nunha semana as obras dos xulgados de Noia

NOIA. O director xeral de Xustiza, José Tronchoni Albert, anunciou este venres no Parlamento de Galicia que o Executivo autonómico prevé comezar na penúltima semana deste mes as obras de rehabilitación e mellora enerxética previstas nos xulgados de Noia, e que supoñen un investimento superior aos 200.000 euros.

Segundo sinalaron dende a Xunta, o proxecto conta cun prazo de execución duns tres meses, nos que se van retirar todas as carpinterías existentes para a súa substitución por outras novas de castaño laminado e vidro illante. Tamén se vai reparar a porta de acceso principal e dúas das balconeiras existentes. A maiores, illarase e impermeabilizarase a cuberta, repararanse os parámetros interiores con humidades e substituiranse as actuais luminarias fluorescentes por outras LED de baixo consumo. Cómpre sinalar que a iniciativa se enmarca no Plan especial de protección e reforma interior do casco histórico noiés.

As actuacións da Xunta nos xulgados de Noia está a completarse co traslado dos arquivos pendentes de expurgo ao abeiro do Plan de expurgo para a dixitalización dos arquivos xudiciais a un local de titularidade municipal liberando espazo no edificio dos xulgado mentres duran as obras. m. c.