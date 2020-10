A Xunta vai investir case 310.000 euros na rotonda do lugar de Xuño

Porto do Son. A Consellería de Infraestruturas e Mobilidade publicou onte no Diario Oficial de Galicia (DOG) a aprobación do proxecto de construción dunha glorieta na estrada AC-550, en Xuño, no Concello de Porto do Son. Esta actuación, que disporá dun prazo de execución de tres meses, conta cun orzamento autonómico de case 310.000 euros, incluídas as expropiacións necesarias.

O obxectivo deste proxecto é mellorar a seguridade viaria no punto quilométrico 98 +340 da estrada AC-550, nunha intersección nas proximidades da vía que conduce á igrexa de Santa Mariña de Xuño e á praia das Furnas.

Para logralo, contemplan construír unha glorieta dun diámetro de 28 metros, buscando unha ruptura no comportamento dos condutores entre a zona urbana e a interurbana e que, deste modo, moderen a velocidade. Mentres que as catro vías que acceden á glorieta contarán cun ancho de 3,50 metros por carril, salvo o que dá acceso ao areal, que se adoptou ao ancho actual de 2,50 metros.

O proxecto mantén os aparcadoiros existentes na zona a reordenar, en ambas marxes, pero serán adaptados ó novo trazado da rotonda. Asemade, o tramo da AC-550 no que se actuará discorre por travesía, conta con beirarrúas pola marxe dereita ao longo de toda a lonxitude e pola esquerda a partir da intersección. Para favorecer a permeabilidade do tránsito peonil, implantarase un paso de peóns en dirección a Ribeira a unha distancia de 35 metros da glorieta.