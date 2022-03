Aberto o prazo para participar no certame Francisco Añón

Outes. O Concello de Outes convocou o XXVI Certame de Poesía Francisco Añón, concurso que leva o nome do literato do municipio, Francisco Añón, autor do Rexurdimento e un dos precursores da lingua galega. Poden participar no concurso todas as persoas interesadas que presenten os traballos en lingua galega, os cales se entregarán na casa da cultura de Outes.

Establécense seis categorías e galardóns por idades, que van desde os seis ata os maiores de 18 anos. Os premios constan de vales de ata 240 euros para gastar en libros e dous cheques de 480 e 1.500 €. Ademais, todos os traballos premiados serán publicados. Os textos deben ser inéditos e non premiados noutros concursos. O prazo de presentación das obras remata o luns 4 de abril. m. c.