Abierto el plazo de inscripción para el curso de la ludoteca sonense

PORTO DO SON. Desde ayer, los vecinos de Porto do Son con hijos e hijas de entre tres y doce años de edad podrán inscribirse en el nuevo curso escolar de la ludoteca municipal. Este servicio de conciliación familiar, como en años anteriores, contará con varios turnos: lunes, martes y miércoles asistirán los menores de 6 a 12 años y, jueves y viernes, están reservados para los de 3, 4 y 5 años. La técnica Ana Freire atenderá a los usuarios que, en todos los casos, acudirán de 16.30 a 19.30 horas. Desde el Concello sonense indicaron que, debido a la situación sanitaria actual, los grupos serán reducidos y se respetarán todos los protocolos anticovid. Las solicitudes de inscripción deberán presentarse en la propia ludoteca, ubicada en la calle Campo Atalaia. Las plazas son limitadas y se asignarán por orden de recepción de las inscripciones. m. C.