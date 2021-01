Abre o luns a tempada de pesca da anguía na desembocadura do Ulla

Rianxo. A Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda publicou este mércores no DOG a normativa que regula a pesca da anguía na desembocadura do río Ulla durante a vindeira tempada, que se estenderá do 1 de febreiro ó 31 de outubro. O tamaño mínimo das capturas fixouse en vinte centímetros.

Para poder practicar a pesca desta especie na desembocadura do Ulla a única arte permitida será a nasa-voitirón, cun tamaño de malla non inferior a 14 milímetros e un límite de 80 nasas ao día por embarcación, de acordo ao disposto no Plan de Xestión da Anguía en Galicia. As nasas deberanse levantar e revisar diariamente e terán que baleirarse o máis rápido posible para evitar a morte das capturas accidentais.

O horario autorizado para levar a cabo esta práctica estenderase, con carácter xeral, desde as 12.00 horas do luns e ata as 12.00 horas do sábado, cun máximo de oito horas diarias de traballo, e quedando vedada fóra desa franxa.

A pesca da anguía é unha actividade profesional tradicional que se desenvolve nalgunhas zonas de desembocadura dos ríos galegos. No caso do Ulla, o plan de aproveitamento para 2021 autoriza a faenar a 15 embarcacións con 35 tripulantes dos pósitos de Carril e Rianxo. s. souto