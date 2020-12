Abren la ría de Noia tras la desaparición de la marea roja

Salvo imprevistos de última hora, hoy los mariscadores de Noia regresarán a los arenales. Lo harán por quinta vez en esta campaña, que comenzó el pasado 14 de septiembre, pues tuvieron que interrumpir la actividad al detectarse tres mareas rojas en aguas de esta ría. Ayer, a primera hora de la mañana, el Instituto Tecnolóxico para o Control do Medio Mariño de Galicia (Intecmar), comunicó a la cofradía de pescadores San Bartolomé que la toxina había desaparecido.

Por ello, los 1500 profesionales adscritos al pósito noiés retomarán el trabajo tras una semana de parón. Según avanzaron fuentes de la entidad marinera, el cabildo acordó bajar los topes. El colectivo de a flote tendrá 10 kilos de berberecho por persona y otros tanto de almeja japónica, para el primer y segundo tripulante, y 7 para el tercero y cuarto. Mientras que los trabajadores de tierra podrán extraer 6 kilos de berberecho y 10 de japónica. En ambos casos, tanto los cupos de almeja fina como de babosa se mantienen en 3 kilos.

“Imos ir ao mar hoxe, tamén o vindeiro luns, e os venres 11 e 18 de decembro. Despois non porque xa non veñen os compradores. Sempre facemos así nestas datas porque hai máis demanda de marisco”, explicó el patrón mayor de Noia, Santiago Cruz, quien comentó que la reducción de los topes se debe a que “as conserveiras os venres non veñen á subasta”.

PLADEMAR Destacar que desde la plataforma Plademar volvieron a criticar el trabajo del Intecmar, ya que consideran que al no notificar los resultados el miércoles, en vez de ayer, “perdemos outro día de traballo máis”, afirmaron al respecto.